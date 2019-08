In barca a vela cercano di raggiungere Santa Maria di Leuca, 70 migranti ‘scortati’ in porto

Nuovo sbarco sulle coste del Salento. Questa volta, sono settanta i migranti, probabilmente di origine Pakistana, accompagnati al sicuro nel porto di Santa Maria di Leuca dalla Guardia Costiera. Sono state proprio le “Fiamme Gialle” ad intercettare la barca a vela su cui viaggiavano gli stranieri al largo del Capo. A bordo, ci sarebbero anche i due scafisti, di origine ucraina, fermati in attesa delle indagini del caso.

Ad accoglierli in Porto, i volontari della Croce Rossa Italiana di Lecce che hanno soccorso gli stranieri, insieme ai sanitari del 118 che hanno verificato le loro condizioni di salute dopo il lungo viaggio in mare. Stanno tutti bene, almeno in apparenza.

Una volta concluse le operazioni i 70 stranieri saranno accompagnati al centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto. Tra loro ci sono alcuni nuclei familiari e 19 minori accompagnati (i più piccoli hanno 8 e 11 anni).

L’ultimo sbarco in ordine di tempo risale all’11 agosto, quando fu intercettata una barca con a bordo 17 persone di 17 persone di nazionalità curda, iraniana e irachena.