La sbarra del passaggio a livello di Sternatia resta chiusa, automobilisti costretti a pericolose ‘manovre’

Un treno regionale passa sui binari, ma le sbarre del passaggio a livello restano aperte. Non a tutta velocità, fortunatamente, ma quanto basta per rappresentare un pericoloso per gli automobilisti e i pedoni, distratti o meno, che

rischiano di attraversare, pensando di poterlo fare. Non si contano quasi più gli “inconvenienti” di questo tipo accaduti in Salento che finiscono per occupare le prime pagine dei giornali locali.

Malfunzionamenti per nulla rari che, almeno per il momento, non hanno provocato conseguenze tragiche. Ciò non significa che poteva davvero finire peggio, molto peggio se la prudenza degli automobilisti che sono riusciti ad accorgersi in tempo dell’arrivo dei convogli non avesse contribuito ad evitare il dramma.

Meno raro, ma non per questo meno frequente è il caso contrario. Come accaduto ieri al passaggio livello di Sternatia. La segnalazione, come accade spesso in questi casi, arriva dai cittadini che assistono alla ‘scena’.

«Dopo il passaggio del treno delle 10.18 proveniente da Maglie – ci scrive Michele – una delle due sbarre del passaggio a livello della stazione di Sternatia è rimasta abbassata». Ciò non significa che sia meno ‘pericoloso’.

La tolleranza dei conducenti incappati ad un certo punto è venuta meno. Il risultato? «Gli automobilisti hanno dovuto fare pericolose manovre, anche sui binari (dal lato dove era rimasto aperto) per tornare indietro».

Insomma, non c’è pace per gli automobilisti che oltre a dover fare i conti con le insidie della strada devono considerare anche quelle dei passaggi a livello.