Colpito da una scarica elettrica mentre fa la doccia, 13enne in rianimazione

Il giorno della Festa della Repubblica trascorso con la famiglia in una casa di campagna alla periferia di Casarano si è concluso in tragedia per un 13enne, colpito da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia.

Il ragazzo si è accasciato fino a quando non è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno rianimato. Il cuore, in arresto cardiaco a causa della folgorazione, ha ripreso a battere.

Il 13enne è stato accompagnato in codice rosso all’Ospedale “Francesco Ferrari” dove è ora ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione. I medici stato monitorando le sue condizioni.

Sul posto, insieme ad un’auto medica e in ambulanza, chiamata dai familiari che hanno chiesto aiuto, sono giunti anche i carabinieri della stazione di Casarano per accertare quanto accaduto.