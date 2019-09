Scaricano le acque reflue depurate di un villaggio turistico ma senza autorizzazione, nei guai in due

Scaricavano le acque reflue sulle aree verdi circostanti in irrigazione, senza le necessarie autorizzazioni. Ad essere deferiti in stato di libertà sono stati due uomini nella località di San’Isidoro, a Nardò. I due sarebbero i responsabili dello smaltimento delle acque reflue provenienti da un villaggio turistico della zona.

A deferire N. R., 54 anni, e M. D., 52 anni, sono stati gli uomini dei Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale nella giornata di ieri. Il reato di cui i due sono ritenuti responsabili è quello di getto di cose pericolose per scarico di acque reflue depurate in maniera non autorizzata.

Infatti, dal villaggio turistico sarebbero loro i responsabili dello scarico delle acque provenienti dal depuratore, smaltendole sulle aree verdi circostanti senza alcuna autorizzazione rilasciata dal Comune di Nardò, che, invece, impone di smaltire tali reflui in subirrigazione.

I Carabinieri, dunque, hanno posto sotto sequestro il depuratore del villaggio turistico e deferito in stato di libertà i due uomini.