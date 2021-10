Bottiglie rotte, urla e schiamazzi in piazzetta Alleanza, la notte brava di 7 adolescenti finisce in Questura

La notte brava di sette ragazzini tra i 14 e i 15 anni che hanno “svegliato” i residenti di piazzetta Alleanza con i loro schiamazzi è finita in Questura, dove sono stati affidati ai genitori. Non è escluso che, una volta conclusi tutti gli accertamenti del caso, dovranno anche pagare il conto per il loro comportamento, talmente fastidioso che sono state tante le telefonate giunte, nel cuore della notte, al 113. Tutte raccontavano lo stesso copione: rumori di bottiglie rotte, urla e schiamazzi.

Tutto è cominciato quando l’orologio aveva da poco segnato l’una e trenta. Le pattuglie della Polizia si sono precipitate in piazzetta Alleanza, non lontano da piazza Mazzini, per verificare alcune segnalazioni. Alcuni cittadini, infatti, avevano richiesto l’intervento degli uomini in divisa a causa di un gruppo di adolescenti che si stava divertendo a rompere bottiglie per strada. Nulla, giunti sul posto gli agenti non hanno trovato nessuno. I ragazzini si erano dileguati, facendo perdere le loro tracce.

Sono “ricomparsi” alle prime luci del mattino, poco dopo le 4.00. Anche in questo caso erano stati i residenti a chiamare la Polizia per via di quelle voci fastidiose che provenivano dalla strada, ma questa volta sono stati bloccati e identificati. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i sette ragazzi sono stati accompagnati in Questura e affidati ai genitori. Ora si sta vagliando la possibilità di denunciare i componenti del gruppo per disturbo della quiete pubblica.