Un post su facebook poi la scomparsa, ore d’ansia per un giovane salentino. Ritrovato in ospedale a Busto Arsizio

Sono state ore d’ansia quelle che hanno vissuto i familiari e gli amici di un giovane salentino.

Era dalla serata di ieri, infatti, non si avevano più notizie di Andrea Antonaci.

Il giovane, tifosissimo del Lecce, infatti, era scomparso facendo perdere le proprie tracce.

Il ragazzo, ha prima postato un messaggio su facebook e poi è sparito nel nulla.

“Mi dispiace di tutto amici io mollo beh che dire è stato un piacere conoscervi ricordatemi con il sorriso e con la mia forza e debolezza ciao arrivederci in un’altra vita forse migliore”, queste le sue parole affidate al social network.

Non appena visualizzato quanto scritto in rete, immediata era iniziata una vera e propria corsa contro il tempo, poiché, sulla rete e soprattutto tra chi lo ha conosciuto, è cominciata a serpeggiare la paura di un gesto estremo. Il tam tam è passato da bacheca in bacheca e nel corso di tutta la mattina di oggi non si è mai smesso un solo secondo di cercare Andrea..

Fortunatamente, come si dice, “tutto è bene ciò che finisce bene” e il giovane salentino è stato rintracciato. Si trova ricoverato presso l’ospedale nella cittadina lombarda di Busto Arsizio.