Lascia il cellulare a casa e sparisce, ore d’ansia per una mamma scomparsa a Salice Salentino

Sono ore d’ansia quelle che stanno vivendo i familiari e l’intera comunità di Salice Salentino.

Da 24 ore, infatti, non si hanno più notizie di Silvia Barbetta, giovane mamma del comune del Nord Salento che, uscita nella tarda mattinata di ieri dalla sua abitazione, giovedì 16 maggio, non vi ha fatto più ritorno.

La donna, ripetiamo, si è allontanata dalla casa, non portando con sé il telefonino cellulare, molto probabilmente per non farsi rintracciare.

Non vendendola rincasare il padre ne ha denunciata la scomparsa ai Carabinieri e immediatamente è partita la macchina delle ricerche.

In Prefettura, si è svolto nella tarda serata un tavolo tecnico per coordinare le ricerche che vede impegnate tutte le Forze dell’Ordine.