Scomparso nel nulla da Specchia, grande preoccupazione per Luca

Sono ore di grande paura e preoccupazione per la famiglia di Luca Cristiani, 15enne di Specchia svanito nel nulla. Manca da tanto, troppo tempo. E davanti a quel silenzio, i genitori hanno bussato alla porta dei Carabinieri della Stazione locale per denunciare formalmente la scomparsa del ragazzo.

L’ultima volta che è stato visto indossava dei jeans corti di colore grigio, una maglietta bianca a maniche corte e delle infradito. Ha un orecchino di brillantini all’orecchio sinistro, un particolare che potrebbe essere utile nelle ricerche. Se qualcuno lo avesse visto o ha delle informazioni utili può chiamare i numeri di emergenza: 112, 113 e 115.

Non ha con sé il cellulare, né documenti, né soldi.

Come spesso accade in questi casi, si è riunito in Prefettura il tavolo di Coordinamento per fare il punto sulle attività intraprese. Alla fine si è deciso di ampliare le ricerche, già avviate delle Forze dell’Ordine, con il coinvolgimento della Polfer, dei Vigili del Fuoco, del 118, della Croce Rossa, della Protezione Civile e dei volontari, anche dell’Associazione Penelope.

Si chiede la collaborazione dei cittadini. Ecco la sua foto