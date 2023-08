Si allontana da casa e sparisce nel nulla, ritrovato senza vita l’anziano scomparso

Le ricerche, scattate da quando di lui non si avevano più notizie, si sono concluse con una tragica notizia per la famiglia che in queste ore drammatiche ha lanciato appelli nella speranza che qualcuno potesse dare informazioni utili. Purtroppo però, per l’anziano di Chiesanuova non c’era più nulla da fare, è stato ritrovato senza vita nelle campagne della frazione di Sannicola. Alla richiesta di aiuto aveva risposto anche l’amministrazione locale che sulla pagina facebook istituzionale aveva invitato i cittadini a collaborare.

Nella tarda mattinata, il drammatico ritrovamento. L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione al volante di un’auto e da quel momento i familiari non avevano più notizie. Un silenzio che aveva spinto i parenti, preoccupati della sua assenza e del fatto che non rispondesse al telefono, a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che si sono subito attivati nelle ricerche cercando nelle celle telefoniche. L’ultima era stata agganciata in località Rivabella, a Gallipoli.