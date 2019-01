Ancora nessuna notizia di Bruno Cantobelli, il pensionato sembra sparito nel nulla

La speranza di ritrovare presto Bruno Cantobelli, il pensionato 78enne di Lecce di cui non si hanno più notizie ormai da domenica è stata messa a dura prova dal maltempo che, in queste ore, ha colpito il Salento. La pioggia incessante, ma anche il crollo delle temperature destano non poca preoccupazione tra i familiari dell’uomo, un ex agente di commercio. Da quando è stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre camminava a passo spedito o a pochi passi dalla sua abitazione, sul 78enne è calato di nuovo il silenzio. Di lui, non c’è traccia.

Le ricerche

Le ricerche continuano senza sosta visto che, in questi casi, il tempo si rivela prezioso. Intanto, questa mattina si è riunito il Tavolo in Prefettura, per fare il punto della situazione. Sono scesi tutti in campo per ritrovarlo e scrivere un lieto fine: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Lecce, 118, ma anche gli uomini della Croce Rossa Italiana e i volontari della Protezione Civile. Lo stanno cercando ovunque, ancora senza esito.

Tutto è reso più difficile dall’unica foto che circola del 78enne, di quando era più giovane. Scatto che è stato modificato con Photoshop per renderlo più riconoscibile ai cittadini, nel caso in cui lo incrociassero per strada. È bene ricordare, infatti, che l’uomo indossa una giacca verde, una tuta nera in pile e delle scarpe da ginnastica. È alto più o meno un metro e settanta, ha i capelli e la barba bianchi. Gli occhi sono scuri, castani per la precisione. E non ha con sé né documenti né il cellulare.

Non è la prima volta che si allontana da casa, ma è sempre tornato. Questa volta no. E la paura cresce.