Si allontana da casa e scompare nel nulla, ore d’ansia per un giostraio

Non hanno più sue notizie e preoccupati hanno bussato alla porta delle Forze dell’ordine per presentare una denuncia di scomparsa e dare così il via alle ricerche. Sono ore di ansia per la famiglia di Stefano Mantovani, un giostraio 66enne di Rivabella, di cui non si hanno più notizie da quando si è allontanato al volante della sua Fiat 500L bianca, targata FF711YG.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo dovrebbe indossare un maglione azzurro con cerniera e un paio di jeans. Ha i capelli bianchi e una corporatura robusta, altri particolari utili in caso qualcuno dovesse incontrarlo per strada.

Le ricerche sono scattate subito dopo la denuncia raccolta dai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, ma dell’uomo non c’è traccia. Come accade sempre nei casi di scomparsa, in Prefettura è stato convocato un tavolo tecnico per coordinare le ricerche con tutti gli uomini e mezzi possibili.

Chiunque pensi di averlo visto o può avere notizie utili alle ricerche può contattare i numeri di emergenza.