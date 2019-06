Scontro tra auto e moto sulla Squinzano-Casalabate, conducente della due ruote in gravi condizioni al “Fazzi”

Per cause ancora da chiarire i due mezzi sono andati a collidere sulla via che collega il comune del Nord Salento alla marina. Motociclista trasportato presso il nosocomio leccese in codice rosso.