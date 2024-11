Ancora una tragedia sulla 275, scontro tra furgone e suv. Perde la vita 28enne

Le strade del Salento tornano a essere triste scenario di morte.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4:50, quando, per cause ancora da chiarire, sulla Strada Statale 275 Maglie-Leuca, all’altezza di San Dana, si sono scontrati un suv e un camion addetto alla raccolta dei rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase, che hanno trovato i due veicoli coinvolti. Il conducente del camion Isuzu, un uomo di 55 anni, è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

I Caschi Rossi hanno estratto dalle lamiere anche il passeggero del mezzo, un 28enne, affidandolo al personale medico, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare e altro non si è potuto fare che constatarne il decesso.

A bordo dell’auto, una Kia Sportage, invece, viaggiavano due giovani di 20 anni, anch’essi rimasti feriti.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.