Passa davanti alla siepe del condominio e si accorge di un nuovo “fiore”: era una busta piena di marijuana

La siepe del giardino di casa può essere un posto ovvio per nascondere qualcosa ad occhi indiscreti, ma chi ha nascosto una bustina piena di marijuana davanti al giardino di un condominio di Maglie non deve essere stato molto attento a coprire le tracce, forse per fretta, o forse per distrazione.

Se n’è accorto, invece, un cittadino che, passando di lì, ha notato una busta di cellophane. Attirato dal luccichio del materiale e insospettito dalla forma e dal contenuto del sacchetto, si è avvicinato e ha scoperto quello che il suo proprietario voleva nascondere ad occhi indiscreti. Ben 135 grammi di una nuova “pianta” spuntata nel giardino del condominio: infiorescenze di “marijuana”.

L’uomo ha, quindi, avvisato i Carabinieri della stazione di Maglie che hanno provveduto immediatamente a sequestrare il sacchetto non molto ben nascosto, in attesa di essere spostato all’Ufficio corpi di reato. Sono partite le indagini per scoprire a chi appartengono le foglie trovate dietro la siepe che dovevano rimanere lontane da occhi indiscreti.