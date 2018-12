Tre anziani ospiti in una casa di riposo, ma era abusiva: nei guai 62enne di Lizzanello

Il sospetto che quell’abitazione di Lizzanello, di proprietà di una 62enne del posto, fosse stata trasformata in una casa di riposo abusiva per anziati è stato talmente forte da spingere i Carabinieri della locale stazione a vederci chiaro. Così hanno bussato alla porta dell’appartamento, accompagnati dai colleghi del Nas di Lecce, per un blitz.

Varcata la porta, gli uomini in divisa hanno trovato oltre alla 62enne ‘padrona di casa’ anche tre pensionati, fortunatamente in buone condizioni di salute e una serie di cose che non quadravano. Come accertato dai militari dell’Arma, mancavano i requisiti strutturali indispensabili per le residenze degli anziani, ma anche l’autorizzazione per trasformare l’appartamento in una casa di riposo. Né era stato comunicato alle autorità competenti che persone alloggiavano all’interno.

Non solo, la 62enne non aveva alcuna abilitazione per esercitare l’attività infermieristica e per somministrare farmaci ai pazienti.

Gli anziani, come detto, erano in buone condizioni igieniche e di salute. Una è stata affidata alle cure dei parenti. Le altre due sono rimaste all’interno della struttura perché regolarmente residenti lì nonostante la loro presenza non fosse mai stata comunicata.

L’Autorità Giudiziaria e il Comune di Lizzanello sono stati informati dell’accaduto.