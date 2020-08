Drammatica scoperta a Merine, 22enne trovata senza vita sul divano

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 22.00 di ieri sera, quando il proprietario di un appartamento nei “Giardini di Atena” ha scoperto il corpo senza vita di una 22enne, Guibert Diana Mercedes Ricchiuto. Era disteso sul divano, immobile, nel salotto della sua abitazione del complesso di Merine, frazione di Lizzanello. Una tragedia, vista anche l’età della ragazza, avvolta da un velo di mistero. Tanti i punti da chiarire in questo dramma.

Era stata la famiglia a chiedere aiuto. I genitori, che non sentivano la 22enne da un giorno e non riuscivano a mettersi in contatto con lei, hanno chiesto al padrone di casa di verificare se fosse accaduto qualcosa. Da qui la scoperta. La chiamata al 118, purtroppo, non è servita a nulla. I sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto – probabilmente – per cause naturali. Ipostesi che potrà essere chiarita solo con un’autopsia. Per questo, la salma della 22enne è stata trasferita nella camera mortuaria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, come ha disposto il Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’eventuale esame del medico legale.

Nel complesso residenziale alle porte di Lecce sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Lizzanello. Stando a quanto trapelato, gli uomini in divisa non avrebbero trovato segni di effrazione, tracce che possano far pensare che qualcuno si sia introdotto nell’abitazione con la forza. Né sul corpo senza vita della donna sarebbero stati notati segni di violenza. Anche l’appartamento sembrava in ordine.

Tutto quindi sembra portare alla tragedia, avvenuta per cause naturali. Servirà del tempo per avere la certezza che, ancora, non c’è.