Scoperte sette officine abusive sconosciute al Fisco, cinque persone nei guai

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria finalizzati a contrastare l’evasione tributaria, oltre che a tutelare e salvaguardare l’ambiente, a seguito di analisi di rischio mirate, riscontri preliminari e attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto sette attività di riparazioni meccaniche di veicoli in genere e di carrozzeria, site nei Comuni di Cutrofiano, Corigliano d’Otranto, Scorrano e Soleto, completamente sconosciute al fisco.

In particolare, le attività di riparazione, alcune delle quali gestite da ex meccanici o carrozzieri in pensione, avvenivano in mancanza delle autorizzazioni prescritte e in locali scarsamente idonei ai fini della sicurezza sul lavoro; per tale ragione si è proceduto al contestuale sequestro amministrativo delle attrezzature presenti.

Al momento dell’intervento, in alcune attività, i militari della Compagnia di Maglie hanno rinvenuto significative quantità di rifiuti pericolosi, tra i quali recipienti contenenti filtri e olio esausto per quasi 3.000 litri, che costituiscono ‘rifiuti speciali’. Pertanto cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reati ambientali e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro.

Naturalmente, per gli indagati, in attesa di sentenza di condanna definitiva, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza.