Blitz delle Fiamme Gialle negli esercizi commerciali del Salento, scoperti 47 lavoratori in nero

Proseguono i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare.

Nell’ultimo periodo, i militari del Gruppo di Lecce – comandati dal Tenente Colonnello Antonio Martina – e della Compagnia di Otranto, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno effettuato una serie di ispezioni nei confronti di esercizi pubblici nel capoluogo e lungo il litorale adriatico, che hanno consentito di individuare complessivamente 47 persone intente a prestare la propria attività lavorativa totalmente in nero e 3 lavoratori irregolari.

Quattro sono stati i titolari degli esercizi segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

In particolare, i controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Lecce hanno interessato, oltre alla “Capitale del Barocco”, i comuni di Surbo, Corigliano d’Otranto, Arnesano e Vernole e hanno consentito di scoprire 35 lavoratori in nero. 12 lavoratori in nero e 3 lavoratori irregolari sono stati invece individuati dai Finanzieri idruntini nei Comuni di Otranto, Calimera, Uggiano, Melendugno, Martano e Sanarica.