Controlli economici delle Fiamme Gialle, scoperti 17 lavoratori in nero

Nelle ultimi giorni la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, ha individuato 17 lavoratori “in nero”.

Le verifiche sono state svolte principalmente nei comuni di Lecce, Gallipoli, Maglie, Tricase, Otranto, Leuca e Porto Cesareo.

Le violazioni riscontrate hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali pub, ristoranti e gelaterie, ma anche ambulanti e imprese di costruzioni.

Nel corso degli interventi, le Fiamme Gialle hanno individuato 10 datori di lavoro che utilizzavano manodopera in nero, procedendo a segnalarne 5 all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per le valutazioni in ordine alla eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale.

Inoltre, a seguito di specifici controlli condotti a contrasto all’evasione fiscale, i militari hanno rilevato oltre 180 violazioni riguardanti l’inosservanza dell’obbligo di rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali.

Tra gli esercizi commerciali interessati delle violazioni figurano bar, bracerie, macellerie, creperie, gelaterie, bancarelle, negozi di abbigliamento ecc.