Nasconde in casa il corpo del padre avvolto in una coperta, giallo a Corigliano d’Otranto

Quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta di un’abitazione di Corigliano d’Otranto non immaginavano che quelle mura nascondessero un ‘segreto’. In casa, infatti, è stato ritrovato il corpo senza vita di Antonio Caracciolo, avvolto in una coperta e adagiato vicino a un ventilatore acceso. Sarebbe questa la scena che si è presentata davanti agli occhi delle forze dell’ordine, almeno secondo una prima ricostruzione dell’accaduto.

Per capire, tocca fare un passo indietro. La ‘visita’ dei Carabinieri della stazione locale non è stata casuale: da tempo, l’anziano risultava scomparso, come confermato da alcuni vicini che avevano raccontato di non avere sue notizie da almeno un anno, ma allora chi stava riscuotendo la pensione? Anche in paese nessuno lo aveva visto più. Per questo, i militari avevano avviato delle indagini.

C’era stata, poi, la segnalazione dei vigili urbani che, più volte, avevano provato ad entrare in casa per notificare al proprietario dell’abitazione una diffida per via di una pensilina, pericolosa per i passanti, che doveva essere sistemata. Il provvedimento con cui si chiedeva la messa in sicurezza dell’immobile era rimasto in mano agli agenti che, più volte, avevano tentato di contattare l’anziano, ma di lui nessuna traccia. C’erano solo le risposte del figlio, evasive e poco convincenti. L’uomo, un sessantenne, aveva spiegato che il padre era partito, in Svizzera, senza mai precisare quando sarebbe tornato. Così, giorno dopo giorno, il sospetto si è trasformato in paura che fosse accaduto qualcosa. Un timore che ha messo in moto la macchina degli accertamenti che hanno portato alla scoperta choc.

I riflettori, ora, sono puntati sul figlio dell’anziano, assistito dall’avvocato Fabrizio Ruggeri, che dovrà spiegare molte cose. Il dubbio, come detto, è che possa aver nascosto a tutti la morte del padre 84enne per continuare a riscuotere la pensione del genitore, ma è solo un’ipotesi sul tavolo degli inquirenti. Al momento, è accusato di occultamento di cadavere.

Dopo la scoperta del corpo senza vita, nell’appartamento è giunto il medico legale Alberto Tortorella. L’autopsia sarà importante per dare alcune risposte: a quando risale il decesso, ad esempio. Intanto, i telefonini di padre e figlio ed un postamat sono stati posti sotto sequestro.

Le indagini sono coordinate dal pm Luigi Mastroniani.