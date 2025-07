Operazione dei Carabinieri nel Salento, a Porto Cesareo scoperto campeggio abusivo

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, hanno dato il via a un’operazione straordinaria che ha coinvolto un gran numero di pattuglie nei comuni di Porto Cesareo e Lecce. L’obiettivo principale: prevenire reati, verificare il rispetto delle normative vigenti e garantire una maggiore sicurezza per residenti e turisti.

A Porto Cesareo, l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e della Stazione locale si è concentrata su un terreno agricolo di circa cinque ettari, già sotto sequestro. Qui erano ricomparse le stesse casette prefabbricate oggetto di una precedente inchiesta.

In un’area originariamente destinata ad agriturismo, era stato realizzato abusivamente un vero e proprio campeggio abusivo, completo di 73 casette prefabbricate e una piscina pienamente funzionante. Al momento del blitz, ben 42 alloggi erano già stati affittati a turisti ignari. I militari hanno immediatamente ripristinato i sigilli sulle strutture libere, mentre per quelle occupate si attenderà il termine dei soggiorni per completare lo sgombero, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Durante le operazioni a Porto Cesareo, sono state controllate 90 persone e 44 veicoli. Il bilancio include anche il ritiro di 4 patenti e il sequestro amministrativo di altrettanti veicoli. Sono state inoltre verificate 29 persone sottoposte a misure restrittive.

Sempre nell’area della località rivierasca, l’operazione ha evidenziato gravi violazioni in materia di sicurezza stradale. Due persone sono state denunciate per guida sotto l’effetto di alcol e droghe. In un caso, un conducente ha rifiutato di sottoporsi ai test dopo un sinistro stradale; nell’altro, un individuo è risultato positivo alla cocaina.

Nel capoluogo salentino, l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Lecce, supportati dall’11° Reggimento “Puglia”, ha portato a significativi risultati.

Due persone sono state deferite per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Una è stata trovata in possesso di una katana di 96 cm e una mazza da baseball, mentre l’altra deteneva una pistola scacciacani alterata. Tutte le armi sono state poste sotto sequestro.

Gli uomini dell’Arma hanno anche intensificato i controlli su 46 persone sottoposte a detenzione domiciliare. Tre di queste sono state sorprese fuori dalla propria abitazione, violando le misure imposte, e sono state pertanto denunciate per evasione.

Infine, l’azione di controllo presso gli esercizi pubblici ha portato alla denuncia di una persona sottoposta a misure di prevenzione personali, sorpresa all’interno di un locale pubblico in violazione delle prescrizioni a cui era soggetta.

Complessivamente, nel territorio di Lecce sono state identificate 185 persone e controllati 121 veicoli, con 18 sanzioni al Codice della Strada, tre deferimenti per guida senza patente, due per guida in stato di ebbrezza e tre patenti ritirate.

Naturalmente, tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.