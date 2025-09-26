Scoperto dalla Guardia Costiera a Surano un deposito di rifiuti, chiesto il ripristino dei luoghi

Nella giornata di oggi, il personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale, a seguito di un’attività di controllo del territorio ha accertato un abbandono di rifiuti in un’area pubblica nel Comune di Surano.

Gli accertamenti svolti sul posto dalla Guardia Costiera hanno consentito di verificare che trattasi di un’area dove vengono sistematicamente abbandonati rifiuti di ogni genere, tra cui anche quelli speciali e pericolosi che come noto sono prevalentemente attribuibili ad attività economico–produttive.

È stata riscontrata la presenza di rifiuti ingombranti, materiale indifferenziato, pneumatici, rifiuti edili, Raee e contenitori di pitture e vernici per l’edilizia.

Al momento, la Procura della Repubblica di Lecce è stata avvisata con una informativa a carico di ignoti.

Per garantire l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e il necessario decoro urbano è stato contattato il Comune di Surano nel cui territorio ricade l’area per le attività di raccolta, trasporto e corretto smaltimento dei rifiuti per le successive incombenze.

Le attività di verifica in questione si inseriscono in una più ampia operazione di controllo volta a prevenire e reprimere quelle condotte che sono dannose per l’ambiente e colpiscono gravemente la bellezza paesaggistica del territorio salentino.

La Guardia Costiera raccomanda il rispetto da parte delle imprese e dei cittadini delle procedure sul corretto conferimento dei rifiuti, assumendo sempre comportamenti responsabili nei confronti della natura e delle sue inestimabili risorse.