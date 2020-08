Sulla spiaggia spunta un ordigno bellico inesploso, la scoperta a Frigole

Questa volta tocca a Frigole, dove sulla spiaggia è spuntato un ordigno bellico inesploso. La “scoperta” in località “Montegrappa” ha fatto scattare le operazioni di sicurezza. La zona è stata transennata, mentre il Comune informato dell’accaduto ha interdetto l’accesso all’area demaniale con una ordinanza. In poche parole nessuno si potrà avvicinare al residuato bellico o “sostare” nel raggio di 100 metri dal luogo in cui giace per una questione di sicurezza, fino a quando non sarà rimosso. Scadrà, insomma, al termine delle operazioni di bonifica.

Dei fatti sono stati informati anche gli uomini della Guardia Costiera.