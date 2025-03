Esplode bomba sotto un’autovettura a Nardò, indagano i Carabinieri

Ancora non si sa se si sia trattato di un’intimidazione, oppure, di uno scherzo e per questo le autorità inquirenti sono al lavoro per scoprirlo.

Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23:44, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono intervenuti a Nardò, in via Pierpaolo Pasolini, per lo scoppio di un ordigno rudimentale di piccola entità posizionato sotto la scocca di un’autovettura, una Fiat Punto.

Il mezzo era parcheggiato sulla strada, in una zona isolata e lontana dalle abitazioni. L’esplosione non ha provocato danni a persone o strutture, ma ha causato il danneggiamento del paraurti e della ruota posteriore sinistra dell’auto.

L’intervento dei Caschi Rossi ha consentito la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono giunti i Carabinieri del Norm di Gallipoli, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini del