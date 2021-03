Trema la terra in Grecia, scosse avvertite anche nel Salento

La terra in Grecia ha cominciato a tremare, creando panico tra la gente che si è riversata in strada. Più di una scossa, la più forte – di magnitudo 5.9 sulla scala Richter – ha interessato la zona nord di Larissa, vicino al Monte Olimpo, ed è stata avvertita distintamente anche in Salento. Una terza, di magnitudo 4.6 è stata registrata a dieci chilometri di profondità a Elassona, nella zona di Tessalonica.

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano la magnitudo massima sarebbe stata di 6.3. Almeno per il momento non sono stati segnalati danni né si contano feriti.