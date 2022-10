Scritte no vax sui muri della Asl di Lecce, è caccia agli autori

“Medici provax Assassini”, “Omertà su vax genocidio non è medicina ma omicidio”, sono queste le scritte – rigorosamente di colore rosso, come avvenuto nelle scuole Ascanio Grandi e Olivetti nei mesi scorsi – con cui sono stati imbrattati muri del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in Viale Don Minzoni.

Gli autori del gesto hanno agito nella nottata appena trascorsa, quando, approfittando del buio, si sono recati presso la sede e con la vernice spray hanno imbrattato i muri.

Quando ci si è accorti di quanto fosse avvenuto, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia della Questura di Lecce, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, dando immediatamente il via alle indagini per dare un nome e un volto agli autori.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza di cui è dotata la struttura, o presenti in zona.