“Chiudi la scuola, apri la scuola”. Si torna in classe: il Tar sospende l’ordinanza di Emiliano

È stata sospesa l’ordinanza con cui il presidente della Regione Michele Emiliano aveva previsto, lo scorso 20 febbraio, la didattica digitale integrata per tutte le scuole della Puglia, fatti salvi alcuni casi specifici. Il Tar ha, infatti, ritenuto il provvedimento carente nelle motivazioni e incoerente con la zona gialla ed ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino che rappresentavano un gruppo di genitori ed insegnanti e dal Codacons di Lecce, attraverso l’avvocato Luisa Carpentieri.

La ratio dell’ordinanza restrittiva – secondo quanto comunicato dalla Regione – era da riscontrarsi nella necessaria attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici. E la didattica a distanza, in tal senso, avrebbe consentito un rientro degli alunni a personale vaccinato, diminuendo così il rischio di ulteriori contagi nelle scuole. Una motivazione non sufficiente a giustificare il varo dell’ordinanza più stringente rispetto alle disposizioni nazionali, perché – afferma il Tar – “se fosse vero che l’esigenza fondamentale è quella di consentire l’attuazione del piano vaccinale per gli operatori scolastici il provvedimento regionale impugnato dovrebbe avere una durata di efficacia molto più lunga”.

Detta in altri termini, considerando che il piano vaccinale per gli operatori con tutta probabilità non si concluderà entro il 5 marzo, data di scadenza dell’ordinanza regionale, la necessità di vaccinare il personale scolastico non sembra un appiglio ammissibile per il provvedimento più restrittivo rispetto alle disposizioni nazionali.

È su questo presupposto – in aggiunta alla incoerenza tra l’ordinanza restrittiva sulle scuole e le misure più blande introdotte al momento del passaggio della Regione in zona gialla – che i giudici amministrativi hanno dunque ritenuto di ripristinare il Dpcm del 14 gennaio 2021 che prevede la didattica in presenza per elementari e medie, con il limite alle percentuali comprese tra il 50% e il 75% per le superiori.

La questione sarà discussa nel merito in tribunale il 17 marzo prossimo, mentre già nelle prossime ore la Regione potrebbe varare una nuova ordinanza per rimediare al pronunciamento.

La soddisfazione del Codacons di Lecce

Esulta il Codacons di Lecce dal momento che il Tar ha accolto anche la domanda patrocinata dall’Avv. Luisa Carpentieri. L’associazione a difesa dei consumatori esprime grande soddisfazione per la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale: ‘Ringraziamo i numerosi cittadini che con il loro contributo hanno sostenuto e reso possibile l’iniziativa giudiziaria a tutela del diritto alla salute e all’istruzione, a dispetto della violenta campagna denigratoria avviata da pochi soggetti nei confronti dei componenti dell’ufficio legale della nostra Associazione. Già a partire da domani gli studenti pugliesi potranno riprendere la didattica in presenza in applicazione delle norme del DPCM per le zone gialle’.