A Salice Salentino, inaugurato il primo scuolabus elettrico

È stato inaugurato nella giornata di ieri in piazza Plebiscito a Salice Salentino, il primo scuolabus elettrico.

“Il mezzo è stato acquistato grazie a un “finanziamento regionale di 110mila euro – spiega il sindaco Mimino Leuzzi, e rappresenta un altro tassello del mosaico della sostenibilità ambientale al centro del nostro mandato. Basti pensare all’impianto fotovoltaico realizzato sul plesso scolastico di via Roselli e all’ormai prossimo allaccio delle due colonnine elettriche proprio nei pressi dello stesso edificio”.

Un importante strumento di mobilità urbana sostenibile che è, al contempo, un messaggio di grande valore per le nuove generazioni che ne usufruiranno.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale Sebastiano Leo il consigliere delegato Marco Ligori, il dirigente Michele Serra, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e il sindaco dei ragazzi Davide Papa.

La giornata è stata allietata dall’esibizione musicale della banda dell’istituto comprensivo di Salice Salentino

“Lo scuolabus elettrico rappresenta un esempio di risultato concreto, raggiunto nell’ambito di un percorso di valenza educativa a beneficio delle nuove generazioni e di sostegno alle scuole. Un progetto realizzato grazie all’apporto sinergico delle diverse Istituzioni in campo: in primo luogo la Regione, che ha scelto di puntare sui veicoli green, e i Comuni che hanno aderito a tale percorso verso la mobilità sostenibile. Oggi a Salice è stata scritta una bella pagina, che parla di rispetto per l’ambiente e di salvaguardia della natura”, spiega l’assessore regionale Sebastiano Leo.

“Questo mezzo incarna la mia idea di rivoluzione gentile, un cambiamento concreto che unisce sostenibilità ambientale e attenzione verso i più fragili. Con il piano comunale per il diritto allo studio 2025, abbiamo chiesto all’assessorato regionale allo studio, un nuovo finanziamento per l’acquisto di un secondo scuolabus elettrico”, conclude il consigliere Marco Ligori.