Segnalati 5 casi di positività a Porto Cesareo, il Sindaco Tarantino: “Non sono gravi. Niente allarmismi”

“Abbiamo dei casi di positività al Covid in paese non ancora ufficializzati. Come ben sapete, la questione è talmente delicata e soggetta al passaggio di opportune verifiche ufficiali attraverso gli organi competenti, che prima di fare comunicazioni certe occorre fare molta attenzione”, con queste parole il neo Sindaco di Porto Cesareo, Silvia Tarantino, con un post su facebook, commenta la segnalazione di alcuni casi di positività al covid-19 nella località rivierasca.

“Al momento – prosegue Tarantino – i casi segnalati sono complessivamente cinque. Ma, ribadisco, attendiamo comunicazioni ufficiali dagli organi preposti. I concittadini positivi non sono in condizioni gravi, per fortuna.

Va da sé che chi è stato a contatto con loro è stato avvisato e si sta sottoponendo a tampone.

Vi invito a non creare ulteriori allarmismi e a non diffondere dati sensibili erronei creando confusione. E danneggiando gli altri.

Auguriamo – conclude – pronta guarigione ai concittadini e adottiamo tutte le misure necessarie per tenere il virus il poi lontano possibile.

Cautela, senso di responsabilità, attenzione. Ne usciremo. Insieme”.