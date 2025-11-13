Furgone sospetto nel parcheggio del centro commerciale, nascondeva una moto rubata. Denunciato 33enne tedesco

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, nella seratadi ieri i Carabinieri della Stazione di Surbo hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un cittadino di origine tedesca 33enne, residente in Italia, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Nel parcheggio di un centro commerciale del posto, una pattuglia della Stazione locale, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato un furgone con targa tedesca fermo in un’area laterale. Un dettaglio forse insignificante, a prima vista, ha attirato l’attenzione dei militari: un rimorchio che trasportava un motoveicolo privo di targa.

I Carabinieri hanno così deciso di approfondire i controlli e procedere all’identificazione del conducente risultato poi essere un uomo 33enne di origine tedesca, in Italia senza fissa dimora. Alla richiesta di chiarimenti circa il possesso del motociclo di grossa cilindrata, l’uomo non ha saputo fornire risposte convincenti tanto da indurre gli investigatori a effettuare un’approfondita ed accurata attività info-investigativa che ha fatto chiarezza sulla provenienza del mezzo. Sono bastati pochi minuti e, grazie anche alle banche dati delle forze dell’ordine, è emersa la verità. Il motoveicolo era stato rubato a Mirandola, in provincia di Modena a un artigiano 51enne del posto, contattato poi dai militari.

Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro e affidato momentaneamente in custodia giudiziale in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.

Per il conducente del furgone, invece, è scattata una segnalazione per l’ipotesi di ricettazione.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai reati contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.