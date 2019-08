Spaventa i passanti con il suo atteggiamento sospetto, 25enne allontanato dal Lecce

E’ stato cacciato dal Salento e rimpatriato con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Lecce con il quale gli si ordina di fare ritorno al comune di residenza con divieto di ritornare a Lecce e frazioni, per un periodo di tre anni, senza la preventiva autorizzazione.

Questo il provvedimento preso nei confronti di un uomo che più volte in questi ultimi giorni è stato segnalato alla Questura di Lecce con telefonate allarmate da parte dei cittadini.

Si tratta di G.W., un 25enne, residente nella provincia di Pavia ma che di fatto da circa una settimana girovagava per le vie cittadine, senza una fissa dimora.

Nella giornata di ieri era stato notato mentre, travisato e armato, si aggirava per la città con il volto coperto da una sciarpa, un cappello scuro in testa e abiti scuri, impugnando un oggetto imprecisato.

Giunti nelle sue vicinanze, i poliziotti gli avevano chiesto le generalità ed erano passati all’atto del controllo. Improvvisamente l’uomo, senza alcuna ragione, si era scagliato contro gli agenti cercando di colpirli con l’oggetto impugnato e riuscendo a ferirli lievemente.

L’arma era un pezzo di legno a forma di grossa pipa avvolta da cavi elettrici in rame sguainati, anelli e pezzi di plastica, della lunghezza di circa 30 centimetri, motivo per il quale era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale. e porto di oggetti atti ad offendere.

Dopo gli accertamenti di rito, tenuto conto del fatto che l’uomo non ha fornito una valida giustificazione circa la sua presenza in Salento, che lo stesso non vi esplica alcuna attività lavorativa né ha altri validi motivi per rimanervi, gli è stato consegnato il foglio di via con l’obbligo immediato di lasciare la città.