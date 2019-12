Sei auto incendiate in poche ore in tutto il Salento. Ecco dove

Sono state ore particolarmente frenetiche per Carabinieri e Vigili del Fuoco della provincia di Lecce. Tra la giornata di ieri e la notte appena trascorsa, infatti, si sono registrati ben quattro episodi di auto incendiate, per cause varie.

Ma procediamo in ordine cronologico. Il primo fatto giunge da Copertino. All’interno dell’ospedale del paese il personale della locale Tenenza dei Carabinieri è intervenuto all’interno del parcheggio riservato ai sanitari. Qui, a causa di un corto circuito, si è incendiata una Peugeot Bipper, andata completamente distrutta.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie che però hanno dovuto constatare la distruzione anche di un altro veicolo, una Ford Ecosport.

Alle 1:30 di questa notte, invece, a Cavallino, ignoti, dopo averla cosparsa di liquido infiammabile, hanno appiccato fuoco a una Jeep Grand Cherokee, parcheggiata da circa un anno sempre sulla stessa strada e mai in funzione. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dei caschi rossi. Sul posto è stata rinvenuta, e sequestrata, la bottiglia di plastica con residui di benzina utilizzata per appiccare il rogo. Indagini in corso.

Poco dopo, le fiamme si sono sviluppate anche a Racale dove la Sezione Radiomobile è dovuta intervenire in via Garibaldi, per via di un incendio che ha interessato una Audi A4. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura ha riportato danni nella parte anteriore. Qui il rogo è stato gestito dai Vigili del Fuoco di Gallipoli.

All’alba, ignoti hanno appiccato l’ennesimo incendio a Galatina, in Contrada Duca, prendendo di mira una Fiat 500 e un Doblò, andati completamente ko. Si è reso necessario, ancora una volta, l’ausilio dei pompieri di Lecce.

Infine, episodio da segnalare anche a Lizzanello dove un uomo, classe 1956, è stato denunciato poiché ritenuto responsabile di aver rigato la fiancata sinistra di una Alfa Romeo Giulietta. Ad incastrarlo sono state le immagini di alcune videocamere di sicurezza che lo hanno ripreso anche mentre forava una gomma della stessa vettura.