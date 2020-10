Sei casi di Coronavirus a Melendugno, positivi anche due bambini. Potì: “rispettate le regole”

L’aumento del numero dei casi di Coronavirus era “previsto”. La riapertura delle scuole, il ritorno alla quotidianità dopo l’estate – anche se sono stati tanti i contagi legati ai rientri dalle vacanze – e l’arrivo dell’autunno hanno influito sulla curva epidemiologica che, anche in Puglia, è tornata a salire. Sono giorni frenetici per le Asl e i Dipartimenti di Prevenzione tra tamponi e attività di tracciamento, quel lavoro meticoloso di contact-tracing che si sta rivelando un’arma importante per cercare di contenere la diffusione del virus che continua a circolare e con cui bisogna convivere. Era tutto previsto, insomma, ma la conta dei positivi sale, anche in Provincia di Lecce. L’ultimo caso, anzi gli ultimi casi si sono registrati a Melendugno. È stato il sindaco, Marco Potì a comunicare la presenza di 6 positivi al Covid19 nel comune. Cinque asintomatici, in isolamento insieme ai contatti-stretti. Uno, invece, ricoverato in Ospedale.

Tra i contagiati anche due bambini, uno di scuola primaria e l’altro di scuola secondaria. «L’autorità sanitaria – si legge sulla pagina facebook del Primo Cittadino. – ha attivato i protocolli di verifica epidemiologica su tutti i bambini e insegnanti in contatto con i 2 casi rilevati. La dirigente scolastica ha informato i genitori sulle modalità operative e di comportamento».

«La situazione è sotto controllo ed è seguita da vicino dal comune e dagli enti preposti» ha concluso il Sindaco che ha voluto ricordare l’importanza di rispettare le regole per evitare focolai: indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza e soprattutto evitare assembramenti.

«Faccio affidamento sulla serietà e responsabilità di tutti noi» ha concluso, promettendo di informare tempestivamente i cittadini dell’evolversi della situazione.