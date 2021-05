Truffa per ottenere i contributi agricoli, sei persone sotto processo. Un altro imputato sceglie rito abbreviato

Sei imputati finiscono sotto processo per una presunta truffa al fine di ottenere i contributi agricoli.

Il gup Cinzia Vergine, al termine dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio: Massimiliano Caputo, 52enne, di Salice Salentino, in qualità di responsabile del CAA EUROCAA –Lecce 012 di Salice Salentino; Oronzo Perrotta, 40 anni, di Lecce, quale presidente della cooperativa “Nuova Agricola” società cooperativa e legale rappresentante di “Futura Agricola” (fino al 16 settembre del 2013); Marianna Perrotta, 44, di Surbo, legale rappresentante (dal 16 settembre del 2013) di “Futura Agricola”; Pantaleo Perrotta, 73 anni, di Lecce, socio, consigliere e vice presidente di “Nuova Agricola” il socio consigliere di Nuova Agricola, Alfredo Calvara, 48, di Lecce; Roberto Tagliaferro, 64, di Tricase, rappresentante legale della “Tenace”, società cooperativa agricola con sede ad Alessano.

I sei imputati dovranno presentarsi il 5 ottobre davanti al giudice monocratico Giovanna Piazzalunga.

Il collegio difensivo

Sono difesi dagli avvocati Luigi Rella, Luigi Greco, Mario Ciardo e Loredana Pasca.

Invece, il commercialista Mirko Simone, 46 anni, di Lecce, assistito dall’avvocato Amilcare Tana, sarà giudicato con il rito abbreviato che inizierà il 26 ottobre.

Intanto, uno dei proprietari dei terreni, si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Antonio Arnesano.

Secondo l’accusa, rappresentata dal Donatina Buffelli, i fatti si sarebbero verificati tra il 2013 ed il 2018.

Gli imputati avrebbe beneficiato di contributi non dovuti dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per un importo complessivo di quasi 100 mila euro.

In che modo? Presentando le domande di accesso ai contributi, allegando documenti falsi, come contratti di affitto fondi e indicando particelle di terreni appartenenti alla Asl o alla Provincia di Lecce ed a privati cittadini, ignari del raggiro.