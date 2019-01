Deve scontare 5 anni e 6 mesi, per un 41enne di Melissano si aprono le porte del Carcere

Cinque anni, sei mesi e diciotto giorni. Questa la pena che Antonio Cortese, 41enne di Melissano dovrà scontare in carcere. Per l’uomo si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce nelle scorse ore, quando i Carabinieri della locale stazione hanno bussato alla porta della sua abitazione stringendo tra le mani una ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dall’Ufficio esecuzione penale della Procura.

Il provvedimento è la conseguenza della sentenza diventata definitiva per i reati che l’uomo avrebbe commesso tra Ugento e Melissano, dal giugno 2006 al luglio 2012. Le accuse contestate, illo tempore, all’uomo sono resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso, ingiuria in concorso, atti persecutori e offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.

L’arrestato, insomma, una volta concluse le formalità di rito è stato accompagnato a Borgo San Nicola, dove dovrà scontare una pena residua di 5 anni, 6 mesi e 18 giorni di reclusione. Non solo, è stato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e, infine, dovrà pagare una multa di duemila euro.