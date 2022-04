“Pizzicato” con due reti a bordo dell’imbarcazione, per un pescatore sportivo scattano sequestro e sanzione

Nell’ambito della collaborazione posta in essere con l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, nel pomeriggio di martedì i militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli imbarcati sulla motovedetta CP767, ha individuato e successivamente sanzionato un pescatore sportivo nel tratto di mare antistante Torre Chianca.

L’uomo, infatti, è stato “pizzicato” a bordo di un natante da diporto con due reti da pesca rispettivamente di circa 200 e 300 metri. Gli uomini della Guardia Costieran quindi, hanno proceduto al sequestro del materiale, detenute illecitamente, in violazione delle norme vigenti in materia di pesca sportiva ed è stato elevato anche un verbale amministrativo di 1.000 euro.

L’attività per individuare l’unità da diporto si è resa possibile anche grazie al monitoraggio svolto tramite il sistema di videosorveglianza in dotazione al Consorzio dell’Area marina protetta.

L’attività posta in essere si inquadra in una più ampia serie di controlli sulla filiera ittica e sulle Aree Marine Protette svolti quotidianamente dal personale dalla Capitaneria di Porto della “Città Bella” e proseguirà al fine di tutelare la salute pubblica e la fauna marina, vigilando sulla corretta applicazione della normativa in materia di pesca reprimendo eventuali altre attività illecite.