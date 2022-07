Pescano oltre 400 kg di gamberi rosa non adulti, scatta una sanzione da 25mila euro

Avevano pescato diverse centinaia di gamberi rosa non adulti, ma l’ispezione dei militari ha fatto sì che venissero scoperti e al termine del controllo sono scattati il sequestro del pescato e dell’attrezzatura e una sanzione.

Sono 404 i chilogrammi di gamberi sequestrati nel corso dell’ultima operazione della Guardia Costiera di Otranto, avvenuta nel pomeriggio di ieri. La specie ittica, meglio nota come gambero rosa, aveva dimensioni inferiori a quelle previste dalla legge, in poche parole gli esemplari non avevano raggiunto lo stadio adulto e, pertanto, non potevano essere né pescati né commercializzati.

Immediata l’azione dei militari, ha fatto sì che si procedesse al sequestro del prodotto, poi devoluto in beneficenza, dell’attrezzo da pesca impiegato e all’elevazione di un verbale amministrativo per un importo di 25mila euro

L’attività, svolta sotto il coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, ha permesso di porre un importante freno alla pesca dei neonati di pesce, attività che danneggia i mari e ne riduce la capacità di rigenerare le risorse ittiche.