Ombrelloni e sdraio per ‘occupare’ le spiagge di Gallipoli e Pescoluse. Altre ‘scoperte’ della Guardia Costiera

Lo ‘stratagemma’ è sempre lo stesso. Piazzano ombrelloni e sdraio sulla spiaggia pubblica, togliendola ai bagnanti che fanno così fatica a trovare un posto libero sul litorale. E nemmeno i controlli della Capitaneria di Porto che ‘vigila’ per cercare di proteggere il demanio sembrano scoraggiare certi “atteggiamenti”. Lo dimostra il fatto che gli uomini in divisa hanno scoperto altri tratti occupati abusivamente solo nella giornata di lunedì 27 luglio. Il primo intervento è a Rivabella, dove i militari della Guardia Costiera di Gallipoli hanno notato che una fascia di spiaggia, circa 250mq, era stata occupata abusivamente. Il gestore di un noto lido aveva posizionato parte delle attrezzature balneari su una porzione non “sua”, insomma che non gli era stata data in concessione. Di conseguenza, gli uomini in divisa hanno proceduto al sequestro penale di 25 ombrelloni e circa 60 sdraio. Il gestore, alla fine, è stato deferito alla competente Procura della Repubblica per l’abusiva occupazione di demanio.

Questa mattina la scena si è ripetuta nella marina di Salve, sul litorale di Posto Vecchio dove un noleggiatore aveva abusivamente occupato una porzione di spiaggia libera, posizionando in maniera illegale 15 sdraio e 10 ombrelloni. L’area è stata nrestituita al pubblico uso e le attrezzature sono state sottoposte a sequestro giudiziario.

Un caso simile è stato accertato, nelle stesse ore, a Pescoluse: un altro noleggiatore, senza averne alcun titolo, aveva posizionato in spiaggia alcune attrezzature, di fatto precludendo l’accesso e la pubblica fruizione di un tratto di spiaggia di circa 150 mq. Si è proceduto anche in questa occasione al deferimento alla locale Autorità Giudiziaria ed al sequestro di circa 18 ombrelloni e circa 40 sdraio, con sgombero dell’area demaniale.

In totale, nelle due giornate di controlli, sono stati liberati da attrezzature abusivamente collocate mq 400 circa di arenile, restituiti alla collettività. Ma non finisce qui. L’estate è lunga e i riflettori della Capitaneria di Porto resteranno sempre accesi.