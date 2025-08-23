Maxi sequestro di animali esotici a Racale, testuggini e pappagalli detenuti in condizioni illecite

Un’operazione congiunta dei Carabinieri Cites di Bari ha portato al sequestro di oltre un centinaio di animali a Racale. L’intervento, scaturito da indagini sulla criminalità organizzata locale, ha scoperto una detenzione illecita di specie protette e esotiche in un’abitazione privata.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati cinquanta esemplari di testuggini terrestri. Erano presenti anche due pappagalli di pregio: un Ara ararauna (pappagallo gialloblu) e un esemplare di Lori arcobaleno, anch’essi detenuti senza le dovute autorizzazioni.

Oltre a queste specie protette, l’operazione ha rilevato anche la presenza di 53 tartarughe d’acqua. In questo caso, la contestazione riguarda la violazione delle normative che mirano a prevenire e gestire la diffusione di specie esotiche invasive.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Bari, specializzati nella verifica della corretta detenzione di animali protetti. Gli animali sequestrati saranno ora affidati a una struttura idonea che ne garantirà il benessere, in attesa della confisca definitiva.

Il detentore, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e all’esecuzione della predetta attività seguirà il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti