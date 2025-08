Estate di falsi sul litorale salentino: la Guardia di Finanza sequestra oltre 13.000 prodotti contraffatti

Scarpe griffate, abiti alla moda, giocattoli con i volti di personaggi Disney, accessori di tendenza e bigiotteria luccicante: tutto apparentemente perfetto, compreso il prezzo stracciato, se non fosse che i marchi impressi erano falsi e i materiali usati privi di qualsiasi garanzia di sicurezza. Sono 13mila e più i prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza che ha portato a termine una vasta operazione contro l’abusivismo commerciale, con particolare attenzione alla contraffazione, alla tutela del made in Italy e alla sicurezza dei prodotti.

I militari del Gruppo di Lecce, delle Compagnie di Otranto e di Gallipoli e delle Tenenze di Casarano, Leuca e Porto Cesareo hanno acceso i riflettori sul tratto di costa di loro competenza. Controlli accurati e approfonditi che, come detto, si sonoc conquisi con il sequestro di migliaia di articoli, capi di abbigliamento, scarpe ed accessori di noti brand nazionali e internazionali. Armani, Lacoste, Louis Vouitton, Dsquard, PopMart…tutti rigorostamente falsi, contraffatti e, quindi, potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Diciotto le persone finite nel mirino delle Fiamme Gialle e segnalate alla Procura della Repubblica di Lecce ed alle competenti Autorità Amministrative. Dovranno rispondere delle ipotesi di reato di contraffazione di marchi o segni distintivi, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione anche se per tutti, in attesa di sentenza di condanna definitiva, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza.

Le indagini non si fermano qui: l’obiettivo è ricostruire la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, per smantellare questo mercato parallelo che danneggia l’economia e mette a rischio la salute di tutti. I prodotti sequestrati, oltre a violare i diritti dei brand originali, molto spesso non rispettano le norme di sicurezza.

In un periodo in cui i turisti affollano le spiagge e i centri storici del Salento, questa operazione rappresenta un segnale forte a tutela della sicurezza e della legalità. Perché un’estate serena comincia anche da acquisti sicuri e consapevoli.