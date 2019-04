Una ‘montagna’ di plastica in una cooperativa agricola, nei guai l’amministratore

C’era plastica ammassata ovunque. Circa 150 metri cubi di rifiuti depositati all’interno della proprietà di una società cooperativa agricola, sulla strada provinciale 236 che da Surbo conduce a Casalabate. Alcuni persino sul terreno, senza alcuna protezione per impedire le infiltrazioni delle acque meteoriche.

È una vera e propria discarica a cielo aperto quella scoperta dai Carabinieri del Noe di Lecce, impegnati in un servizio finalizzato alla repressione e prevenzione dei reati ambientali insieme ai colleghi della stazione di Surbo. L’attenzione sulla corretta gestione dei rifiuti speciali e industriali, insomma, ha dato i suoi frutti.

La scoperta

Gli uomini in divisa hanno trovato lungo la provinciale un’area di circa 500 metri quadri su cui erano stati illecitamente stoccati i rifiuti industriali, in parte su platea in calcestruzzo e in parte sul nudo terreno.

C’era di tutto: cascami dalla lavorazione industriali delle materie plastiche come grosse matasse di plastica estrusa, aggregati di granuli plastici informi e spezzoni di tubazioni fuori specifica. Termini tecnici per parlare di ‘scarti’. E ancora sacchi, buste e teli di plastica, guaine bituminose, secchi ed altri contenitori, sempre in plastica, frammisti a rifiuti industriali tra cui, contenitori di silicone, filtri d’aria e stracci sporchi da cui si sprigionava il caratteristico odore di solventi.

La zona è stata immediatamente sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza, mentre l’amministratore della società cooperativa agricola è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. L’accusa da cui dovrà difendersi è gestione illecita di rifiuti speciali.