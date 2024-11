Sequestrati 48mila giocattoli e 77mila pezzi di fuochi d’artificio illegali, 15 persone nei guai

L’operazione condotta dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli. All’interno dei fuochi oltre un quintale di polvere pirica attiva

Una vasta operazione di polizia condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha portato alla luce un’importante rete di commercio ‘illegale’ di giocattoli e fuochi d’artificio.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Gallipoli, all’interno di due ‘furgoni’ abilmente schermati da prodotti alimentari, giocattoli con marchi riconducibili ad alcuni famosi brand, tra cui Disney, Marvel, Pokémon, Super Mario Bros, Hello kitty, Fifa, Dragon Ball, oltre a fuochi d’artificio, ritenuti verosimilmente ‘illegali’ e destinati ad alimentare il circuito economico salentino.

La successiva attività investigativa, avviata attraverso l’analisi della copiosa documentazione acquisita, valorizzata dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, ha consentito di indirizzare interventi mirati presso alcuni commercianti con sede in Gallipoli, Nardò, Sannicola d Alezio e ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro penale 48mila giocattoli, ritenuti contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa e oltre 77mila pezzi di artifizi pirotecnici presumibilmente ‘illegali’, con all’interno oltre un quintale di polvere pirica attiva. L’operazione si è conclusa con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei 15 presunti responsabili, tutti di nazionalità italiana, per le rispettive ipotesi di reato.

Naturalmente, il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata qualora intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il commercio illegale di materiale esplodente e la contraffazione sono un demoltiplicatore di illegalità, alimentano i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità comune ed organizzata.