Ombrelloni e lettini su area demaniale senza le autorizzazioni, denunciato imprenditore 49enne

Non solo controlli inerenti i reati predatori e quelli in materia di sostanze stupefacenti che hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Casarano a denunciare diverse persone ma, con l’arrivo dell’estate anche quelli che riguardano l’abusivismo in materia di lidi balneari.

A Porto Cesareo, i militari dipendenti Norm – Sezione Operativa della Compagnia di Campi Salentina, hanno deferito in stato di libertà, con l’accusa di occupazione e innovazioni abusive – abusiva occupazione spazio demaniale e inosservanza limiti alla proprietà privata un imprenditore 49enne.

Nello specifico i militari hanno accertato la responsabilità dell’uomo che, in quanto titolare di uno stabilimento balneare a Torre Lapillo, sulla Strada Provinciale 340, aveva posizionato 69 ombrelloni e 138 lettini su un’area demaniale marittima della grandezza di circa 885 metri quadrati senza alcuna autorizzazione.

La zona è stata liberata e il materiale sottoposto a sequestro.