Inquinamento acustico e feste non autorizzate, sequestrato il Parco Manà a Torre Specchia

Feste non autorizzate ed inquinamento acustico. Sono queste le motivazioni alla base del provvedimento di sequestro del Parco Manà, il noto locale che si trova a Torre Specchia, comune di Vernole, sulla via provinciale per Acquarica di Lecce.

Il pubblico ministero titolare dell’indagine è Alessandro Prontera.

Tanti gli eventi rivolti ad un pubblico giovane e giovanissimo che si sono tenuti nella struttura nel corso dell’estate che si avvia verso la sua conclusione.

Evidentemente i decibel troppo alti sono stati alla base delle lamentele dei residenti che hanno fatto scattare le indagini che giungono oggi ad un provvedimento rilevante quale quello del sequestro della struttura.

Ma possono essere anche altre le possibili cause. Dalle prime ricostruzioni si parla di ‘feste non autorizzate‘.

Nelle prossime ore saremo in grado di fornire aggiornamenti più dettagliati.