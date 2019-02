Scoperti 130 kg di pesce Serra privo di etichettatura, nei guai titolare di una pescheria di Uggiano

Non conosce sosta l’attività della Guardia Costiera a tutela della salute dei cittadini e della salubrità dei generi alimentari in vendita.

Nella mattinata di oggi i militari idruntini nel corso di un’attività mirata al contrasto del fenomeno della pesca di frodo e della vendita illegale di prodotti ittici, hanno posto sotto sequestro nel comune di Uggiano la Chiesa, circa 130 kg di pesce “serra”, privi dell’etichettatura e della documentazione amministrativa che ne attesta la tracciabilità.

Nello specifico il pescato è stato rinvenuto all’interno di alcune celle frigorifero di una pescheria del posto e dentro a un furgone isotermico di proprietà del titolare dell’esercizio commerciale.

Gli uomini della Guardia Costiera, quindi, dopo aver comminato all’uomo la dovuta sanzione amministrativa, pari alla somma di 1.500 euro, hanno posto il prodotto sotto sequestro e previo il parere di idoneità al consumo rilasciato dal personale del servizio veterinario competente intervenuto sul posto, lo devolveranno in beneficenza a tre associazioni idruntine, facendo sì che una condotta non conforme alle normative si strasformi in un gesto a favore delle persone più bisognose.

L’attività posta in essere rientra nell’ambito di una più ampia attività di vigilanza e controllo che la Guardia Costiera pone in essere senza soluzione di continuità, a tutela dei consumatori e dell’habitat marino e costiero.