Blitz di Guardia Costiera e Polizia in un ristorate cinese, sequestrati prodotti alimentari e artifizi pirotecnici

Nella giornata di ieri la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gallipoli, nell’ambito delle attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare, ha svolto un’ispezione presso un ristorante cinese situato nel Comune di Lecce.

La verifica, condotta con la collaborazione della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Lecce e del personale del Servizio Veterinario Siav B della Asl, ha portato a rilevare gravi irregolarità e al sequestro di materiale pericoloso e prodotti alimentari non tracciati.

In particolare sono state accertate violazioni alle normative in materia di tracciabilità dei prodotti ittici e alimentari di origine animale, oltre al manuale di autocontrollo e alle prescrizioni igienicosanitarie.

L’ispezione si è conclusa con il sequestro di circa 135 kg di prodotti alimentari non tracciati, di cui 72 kg di prodotti ittici e 63 kg di carne.

Inoltre durante l’ispezione, i militari e gli agenti, hanno scoperto nel piano seminterrato dell’esercizio di ristorazione, in uno spazio adibito a scantinato, materiale esplodente detenuto abusivamente.

In particolare sono stati trovati 160 kg di artifizi pirotecnici di vendita libera, conservati in 9 scatoloni contenenti in totale 26 confezioni di fuochi d’artificio del tipo “Budapest”, “BigBang” e “Reggaeton”, per un totale di oltre 18 kg di contenuto esplosivo netto e hanno proceduto a contestare la detenzione abusiva di materiale esplodente al titolare del locale, sequestrando gli artifizi.

L’operazione è un ulteriore esempio di collaborazione e intesa istituzionale per garantire la sicurezza pubblica, la tutela ambientale e il rispetto delle normative alimentari e sanitarie.