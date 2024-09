Maxi sequestro di prodotti contraffatti e nocivi per la salute, denunciate tre persone

Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, supportati dalle unità specializzate “Baschi Verdi” del Gruppo di Lecce, hanno effettuato una serie di controlli mirati in diverse zone del litorale. L’obiettivo era individuare e contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti, spesso venduti a prezzi vantaggiosi ma di qualità scadente e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

Le attività ispettive hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di merce contraffatta, tra cui capi di abbigliamento, scarpe e accessori di noti brand nazionali e internazionali, come Prada, Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Nike, Stone Island e North Face. Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Lecce per commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione.

Parallelamente, nel cuore di Lecce, i baschi verdi hanno intensificato i controlli sul commercio ambulante. In particolare, è stata individuata una ditta individuale che vendeva bigiotteria priva dei requisiti minimi di sicurezza previsti dal Codice del Consumo. Circa 4.000 articoli, tra orecchini, bracciali e collane, sono stati sequestrati in via amministrativa.