Scoperto a pescare con una rete non consentita, scattano sequestro e 2.000 euro di multa

Nel corso della mattinata di ieri i militari della Guardia Costiera di Torre Cesarea hanno sequestrato una rete da posta di circa 80 metri utilizzata da un pescatore sportivo nello specchio d’acqua antistante la Riviera di Levante di Porto Cesareo.

I militari dell’Ufficio locale marittimo, a seguito di pattugliamenti mirati lungo il litorale e nei luoghi di approdo abitualmente utilizzati dai pescatori sportivi, hanno scoperto una persona, in pieno giorno, intenta nell’attività di pesca in prossimità della costa con un attrezzo non consentito, incurante della normativa che disciplina il settore.

L’attrezzatura di tipo professionale, illecita per la pesca sportiva, è stata posta sotto sequestro e al pescatore è stato elevato un verbale amministrativo di 2000 euro.

Quest’intervento da continuità all’attività di controllo posta in essere dagli uomini della Guardia Costiera finalizzata alla repressione di attività illecite in materia di pesca marittima che, sempre nella giornata di ieri, sul versante adriatico, ha portato al recupero e al sequestro di una rete di circa 200 metri, collocata abusivamente nei pressi della Grotta della Zinzulusa, che di fatto costituiva oltre che un notevole pericolo per la sicurezza della navigazione, in quanto rete non segnalata e meticolosamente occultata, anche un attentato all’equilibrio dell’ecosistema marino che caratterizza la zona di mare in questione (un capo della rete era stato praticamente vincolato ad un costone roccioso).

Nel Compartimento marittimo di Gallipoli, oltre all’attività di contrasto alla pesca di frodo, che nel solo mese di aprile aveva portato al sequestro ed al rigetto in mare di 4000 ricci di mare, è stata svolta anche una ricognizione dei depositi di prodotto ittico, a seguito della quale il proprietario di uno di questi è stato sanzionato per la mancata registrazione sul portale SIAN del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

La Capitaneria di porto di Gallipoli continuerà i controlli via mare e via terra su entrambi i litorali e raccomanda ancora una volta di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di pesca, salvaguardia dell’ambiente marino e sicurezza della navigazione, prima di intraprendere le attività connesse agli usi del mare.