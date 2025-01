A caccia, ma con i richiami vietati dalla legge. I Carabinieri ‘salvano’ i volatili

La stagione venatoria si è aperta da più di un mese, ma alcuni bracconieri senza scrupolo hanno cominciato a fare uso di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico per attirare stuoli di quaglie nelle le ore notturne. L’uso di tali richiami è vietato dalla legge.

Negli ultimi servizi notturni il Nucleo Carabinieri Forestale di Otranto ha rinvenuto e sottoposto a sequestro penale un richiamo illegale ‘trovato’ nelle campagne del Comune di Corigliano di Otranto. Il richiamo acustico elettromagnetico era perfettamente funzionante e collocato in un secchio di metallo, nascosto tra la vegetazione presente al centro di un terreno. Il richiamo, riproducente il verso della quaglia (coturnix coturnix), era verosimilmente utilizzato per attirare l’avifauna e renderne così agevole l’abbattimento, contravvenendo alle disposizioni impartite dalla norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – l. nr. 157/1992 art.21 c.1 lett. r).

Evitato dunque l’assurdo sterminio, l’apparecchiatura sequestrata è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che provvederà a disporne la distruzione.