Super Mario Bros, Pokemon e Avengers senza etichetta di provenienza, scatta il sequestro. Denunciate due persone

Oltre 80mila prodotti, per il valore di circa due milioni di euro, sequestrati e la denuncia di due persone. Attenzione sempre altissima quella dei militari della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale di Lecce, nei confronti degli articoli di provenienza dubbia e privi di tutte le informazioni di sicurezza.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Lecce e della Compagnia di Otranto, nel corso di una specifica attività a contrasto dell’abusivismo commerciale, della contraffazione dei marchi e delle violazioni in tema di sicurezza dei prodotti, hanno individuato nel capoluogo due esercizi commerciali, al cui interno erano esposti per la vendita articoli, risultati, per foggia e segni distintivi, riproduzioni di prodotti particolarmente richiesti di un noto brand come “AirPods”, oltre a peluche e giocattoli riproducenti personaggi della Disney, di Super Mario Bros, dei Pokemon e degli Avengers.

È stato appurato, inoltre, nel corso delle verifiche, che presso i punti vendita si rifornivano anche ambulanti locali, per i quali sono stati avviati gli opportuni approfondimenti investigativi, tenendo conto, altresì, dell’assenza di documentazione commerciale che avrebbe comprovato l’acquisto e la provenienza della merce.

Alla luce degli elementi acquisiti i finanzieri, hanno proceduto al sequestro dei beni, dal valore commerciale stimato in circa 2 milioni euro e alla denuncia dei titolari negozi alla Procura della Repubblica di Lecce per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione.

L’operazione testimonia la costante attenzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce nella prevenzione e repressione del commercio di prodotti non originali o comunque di illecita provenienza, al fine di minimizzare le conseguenze dannose, non solo per il mercato e le imprese sane, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, ma anche per la salute dei consumatori, esposti a prodotti privi di ogni garanzia di sicurezza e qualità.